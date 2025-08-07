健康食品と偽って大麻成分を含んだ固形物をスリランカから密輸したとして、スリランカ国籍の男が逮捕されました。押収された固形物はおよそ2.7キログラムにのぼり、警察は販売目的で密輸したとみて捜査しています。警察によりますと、スリランカ国籍のラトナーヤカ・ムディヤンセーラゲ・ラスミ・ティワンカ容疑者（30）は今年6月、大麻成分を含む黒色の固形物を入れた国際スピード郵便物をスリランカから埼玉県富士見市の自宅アパ