内閣府が7日に発表した6月の景気動向指数の速報値は、景気の現状を示す「一致指数」が、前の月と比べて0.8ポイント上昇し、116.8となりました。2か月ぶりの上昇です。景気の基調判断は据え置き、2か月連続で「下げ止まり」としました。先月は、速報値では、景気の判断を「悪化」としていましたが、その後、一致指数が改訂されたため、「下げ止まり」に修正されていました。