ミュージカル「ハロルド！」壮行会岡山・北区表町 岡山の子どもたちが出演するミュージカル「ハロルド！」が2025年は大阪・関西万博の会場で披露されます。7日に壮行会が開かれ、出演者が抱負を述べました。 壮行会には出演者や保護者らが出席しました。岡山子ども未来ミュージカル「ハロルド！」は子どもの成長を応援しようと、日本カバヤ・オハヨーホールディングスが主催しています。