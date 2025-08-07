「第２９回オートレースグランプリ・ＳＧ」が１０日から１５日まで、群馬県の伊勢崎オートレース場で開催される。このＰＲのため、伊勢崎市公営事業部の下城通彰部長ら関係者が７日、今大会に出場する新井日和（２２）＝伊勢崎・３５期＝を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。予選の勝ち上がりは今年もポイント制を採用。前人未到の４連覇を目指す青山周平（伊勢崎）、ＳＧグランドスラムの達成を狙う鈴木圭一郎（浜