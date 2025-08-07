ＮＹ金時間外取引３４５６ドル台に上昇、米早期利下げ観測でドル売り圧力 東京時間16:06現在 ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3456.60（+23.20+0.68%）