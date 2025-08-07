大分県大分市内の中小企業などが開発した新商品の合同発表会が7日、大分市で開かれました。 この合同発表会は大分商工会議所が毎年開催しているもので、2025年は市内の10事業所が参加しました。 7日は、県内で廃棄されるはずだったのぼり旗を回収し、新たな商品によみがえらせる新たなサービスや、小回りが利き簡単に折りたたむことができる電動車いすなど各社のアイデアが詰まった様々な商品が発表されました。 大分商工