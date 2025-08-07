お笑いコンビ、東京ホテイソンのたける（30）が、6日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜午後11時15分）に出演。サンドウィッチマン富澤たけしの切ない姿を語った。たけるは「事務所の先輩、サンドウィッチマンの富澤さんの話なんですけど」と切り出すと、所属事務所の慣例として「先輩がいらなくなった服を稽古場に持っていって、好きなように若手が持っていっていいよみたいなのがあるんです」と語った。お笑いコンビ、カミ