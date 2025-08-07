◇パ・リーグ日本ハムー西武（2025年8月7日エスコンF）日本ハムの達孝太投手（21）が7日、西武戦（エスコンF）で先発登板。7回1死一、二塁とピンチを迎えた場面で降板した。昨季奪三振王に輝いた西武・今井との投げ合い。2回以降、毎回ランナーを背負いつつも、5回まで毎回奪三振。三振を積み重ね、自己最多タイの8奪三振とした。しかし、7回1死一塁、デービスに四球を与えたところで新庄監督から交代が告げられた。6