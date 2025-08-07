◇第107回全国高校野球選手権第3日1回戦叡明―津田学園（2025年8月7日甲子園）智弁和歌山を率いて春夏甲子園3回優勝の名将・高嶋仁氏（79）が、バーチャル高校野球など朝日放送系列の「叡明―津田学園戦」中継で解説を務めた。試合前、初出場の叡明の埼玉大会勝ち上がりを見た高嶋氏は「試合数ですよ。和歌山では考えられない」と驚きの声を上げた。叡明は埼玉大会で決勝まで7試合を勝ち抜いた。その試合数だけでも