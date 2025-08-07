宮入バルブ製作所 [東証Ｓ] が8月7日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の最終損益(非連結)は1200万円の黒字(前年同期は1億2900万円の赤字)に浮上し、4-9月期(上期)計画の2500万円に対する進捗率は5年平均の31.7％を上回る48.0％に達した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.7％→1.6％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース