通算４６００勝まであと１勝に迫っている武豊騎手＝栗東・フリー＝が８月６日、自身のオフィシャルサイト上で意気込みをつづった。「日記・コラム」のコーナーで「区切りまであと１勝」とタイトルをつけ更新。「区切りまであと１勝となれば、もう意識しないわけにもいきません」と率直な思いを記し、「ＪＲＡが記念のお花を用意してくれているはずなので、枯らさないように土曜日の早いうちに決めてしまいたいところです」と“