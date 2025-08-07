人生で大切にするべき仲間の特徴は何か。心療内科医の鈴木裕介さんは「向かうべき方向を指し示してくれるような『愛のある批判者』から率直なフィードバックをくれる人は、もしかしたらただ自分のことを肯定してくれる人よりも、貴重な存在だ」という――。※本稿は、鈴木裕介『「心のHPがゼロになりそう」なときに読む本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Tapanakorn Katvong※写真はイメージです -