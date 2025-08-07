夏休みに飛行機を利用した避暑客が最もよく訪れた観光地は済州（チェジュ）という統計が出てきた。グローバル旅行プラットホーム「トリップドットコム」は７日、今年７、８月の夏休みシーズンに航空券の予約が最も多かった地域は「済州」と明らかにした。２位は「日本」、３位は「ベトナム」、４位は「中国」、５位は「タイ」の順だった。トリップドットコムは「今年の夏の旅行ではコスパを重視する実利型需要が目立った」と分析し