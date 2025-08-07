8月3日、“日本一過酷な駅伝”と称される、「富士登山駅伝」の第50回目が開催されました。1976年に始まった、富士山の登山道を駆け抜ける「富士登山駅伝」。コースは、富士山の山頂までを往復する全長48.19km。標高差3199ｍは、駅伝では世界一の高低差です。日本一過酷と称される大きな要因は、往路と復路を「同じランナーが走る」という点です。往路4区で山登りしたランナーが、復路8区でも山下りをしなければなりません。中でも