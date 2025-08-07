卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は7日、神奈川県の横浜BUNTAIで男子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング28位の戸上隼輔（井村屋グループ）は同38位のチボ・ポレ（フランス）と対戦。ゲームカウント3ー0で勝利して2回戦進出を決めた。 ■第2Gも巧みなTOで切り抜ける 日本勢では最初の登場となった戸上は、フランスの21歳とWTTシリーズで初対戦。第1ゲームからサービス、レシ