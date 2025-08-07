歯愛メディカル [東証Ｓ] が8月7日大引け後(16:30)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の22.6億円に急拡大したが、通期計画の45.4億円に対する進捗率は49.8％となり、5年平均の50.2％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比38.2％増の22.8億円に拡大する計算になる。 同時