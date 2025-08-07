カルス物流センターに経由する国際コンテナ貨物列車。（７月１７日撮影、カルス＝新華社記者／熊思浩）【新華社カルス8月7日】トルコ東部の都市、カルス市のオトゥケン・シェンゲル市長はこのほど、新華社のインタビューに応じ、同市が積極的に「一帯一路」共同建設に参加しており、カルスを経由する「中欧班列（中国と欧州を結ぶ国際貨物定期列車）」を活用し、重要な影響力をもつ地域的物流ハブの構築を希望していると述べた