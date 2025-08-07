NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。中日は中田翔選手を登録し、板山祐太郎選手を登録抹消しました。中田選手は今季22試合で打率.169、2本塁打、4打点の成績。開幕を1軍でスタートさせた中田選手でしたが、5月13日に登録抹消となっていました。その後は2軍調整を続け、ファームでは21試合に出場して打率.282、2本塁打、8打点を記録。約3か月ぶりの1軍再昇格です。抹消となった板山選手は、今季63試合で打率.204、2本塁打、9打点