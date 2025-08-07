大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは7日、2025年10月24日（金）に開催されるSVリーグ男子の開幕戦に大阪府民と神戸市民を招待すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 この開幕戦では、大阪Ｂとサントリーサンバーズ大阪が激突。試合は19:10開始のナイターゲームで、会場の「GLION ARENA KOBE」は兵庫県神戸市にある最大1万人規模収容の大型アリーナ