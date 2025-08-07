サバをフライパンでジューシーに焼き上げる方法について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、公式サイトで紹介しています。ニチレイフーズはサバをおいしく焼く方法について、次のように紹介しています。（1）サバの皮面に切れ目を入れ、全体に塩を振って10分おく焼いたときに皮が破れないよう、切り身の皮面に2〜3センチ間隔で切れ目を入れる。さらにサバの両面に塩少々（2切れで