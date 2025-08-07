名古屋拘置所によりますと、8月2日、収容されていた20代の男性が単独室の中で首にタオルケットを巻いて倒れているのが見つかり、その後死亡しました。男性の身元は明らかにされていませんでしたが、関係者への取材で、今年6月に交際相手の女性(19)を殺害した疑いで逮捕・送検されていた安藤陸人容疑者(20)であることが分かりました。遺書が見つかっていて、自殺とみられます。名古屋地検岡崎支部は、7月15日から安藤容疑者