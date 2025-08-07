ノエビアグループの常盤薬品工業は、メイクアップブランド「エクセル」から、多機能UV下地「モチベートユアスキン」の限定カラーをPLAZA、MINiPLA、PLAZAオンラインストア（一部店舗除く）で発売する。8月7日から順次店頭展開する。「エクセル モチベートユアスキン」は“つけるたび自信をまとう”をコンセプトにしたオールインワン美容液UV下地。2023年の発売以来、出荷数が約2倍に伸長している（発売〜2025年5月末までの出荷数（