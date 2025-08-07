¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³ ¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥­¥óÌ£L¥µ¥¤¥º¡×¥«¥ë¥Ó¡¼¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¡È¤Ï¤¸¤á¥«¥ê¥Ã¤È¤¢¤È¤«¤é¥µ¥¯¥µ¥¯¡É¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë´Å¿É¥½¡¼¥¹¤È¡¢¥Ô¥ê¿É¥³¥¯¤¦¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³ ¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥­¥óÌ£L¥µ¥¤¥º¡×¤ò8·î18Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÊÆ±Ç¯11·î²¼½Ü½ªÇäÍ½Äê¡Ë¡£¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤ÎL¥µ¥¤¥º¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô