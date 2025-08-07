世界の若手技術者がものづくりなどの技を競い合う「技能五輪国際大会」が、2028年に愛知県で開催されることから、きょう組織委員会が設立されました。「技能五輪国際大会」は、原則22歳以下の若手技術者が世界から集まり、建築や機械加工などの技を競うもので、2028年に愛知県での開催が決まっています。開催が3年後となる中、きょう組織委員会が設立され、東京・千代田区で記念イベントが開かれました。福岡資麿 厚労大臣「