防衛省は、航空自衛隊のF2戦闘機が茨城県沖で墜落したと発表しました。搭乗員1人が緊急脱出し、生存を確認しているということです。発表によりますと、きょう午後0時半すぎに、茨城県沖で訓練をしていた航空自衛隊のF2戦闘機が墜落したということです。墜落したF2戦闘機は茨城県の百里基地に所属する機体で、搭乗員1人が緊急脱出しました。脱出した搭乗員は航空自衛隊の救難隊によって救出後、病院に搬送され、生存が確認されてい