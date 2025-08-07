「野菜一日分350サラダ」カゴメは、3月11日にロック・フィールドと業務提携契約を締結し、共同で「野菜と共に創る未来プロジェクト」を立ち上げた。同プロジェクトでは、「健康寿命の延伸」「農業振興」「持続可能な地球環境」といった社会的価値と、双方の経済的価値を同時に追求することを通じて、野菜のチカラで彩り豊かで笑顔あふれる食卓を提供するとともに、サステナブルな農業を目指し、バリューチェーン全体に渡る協業に取