気象台は、午後4時18分に、大雨警報（浸水害）を人吉市、錦町、あさぎり町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・人吉市、錦町、あさぎり町に発表 7日16:18時点熊本、球磨地方では、7日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。熊本地方では、7日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■人吉市□大雨警報【発表】・浸水7日夕方に警戒1時間最大雨量50mm■宇土市□大雨警