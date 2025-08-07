LGエレクトロニクス・ジャパンは、LGの各種最新製品を展示する「Life’s Goodイベント」を家電量販店で順次開催する。まずは東京・千代田区に位置する「ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba」から始め、首都圏および関西エリアの家電量販店にて順次展開。2025年発売の各種新製品を展示し、来場者にLGの最新家電を体験してもらう取り組みだ。世界初の透過型ワイヤレス4K有機ELテレビ「LG SIGNATURE OLED T」イベントでは、世界初の