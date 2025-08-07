自動車メーカーのスバルは今年4月から6月の決算を発表し、トランプ関税によるマイナスの影響額が通期で2100億円に上るとしました。スバルによりますと、今年4月から6月の営業利益は、前の年度の同じ時期と比べて16.2％減少の764億円となりました。トランプ関税の影響が最も大きく、556億円のマイナスとしています。また、年度はじめに、トランプ関税の影響を予測できず「不明」としていた通期の業績見通しについては、営業利益を前