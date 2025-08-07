プロ野球・DeNAは7日、牧秀悟選手が東京都内の病院で左MP関節尺側側副靭帯修復術の手術を行い、無事終了したと発表しました。牧選手は、8月1日に登録抹消されるまで、今季93試合すべてに出場。前日7月31日のヤクルト戦でもスタメン出場すると、ホームラン含む4打数3安打と躍動を見せていました。さらにこの日、ルーキーイヤーからの5年連続での100安打に到達していました。牧選手は、「手術をすることを決めました。シーズン中の手