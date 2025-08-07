「南海トラフ地震臨時情報」が初めて発表されてから、8日で1年。内閣府は7日、新たなガイドラインを公表しました。去年8月に臨時情報が初めて発表されたときには、イベントの中止や海水浴場の閉鎖、鉄道路線の運休など、混乱が広がりました新しいガイドラインでは、これまで記述の乏しかった臨時情報の「巨大地震注意」が発表された際の防災対応を盛り込みました。鉄道については、「原則、運行規制をしない」こと、イベントについ