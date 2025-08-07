NHKのプレミアムドラマ『コトコト〜おいしい心と出会う旅〜』群馬編・茨城編の完成会見が7日、東京・渋谷の同局で行われ、主演の古川雄大をはじめ、三宅弘城、小林涼子、磯山さやか、制作統括の堀内裕介氏が出席した。『コトコト〜おいしい心と出会う旅〜』群馬編・茨城編の完成会見に出席した古川雄大本作は、百貨店のバイヤーの主人公・結稀宏人が、日本全国の魅力的な食材を探して全国各地を旅する人情グルメ物語。BS・BSP4Kに