フリーアナウンサーの森香澄（30）が6日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演した。タクシーの話題になると森は、「信じられないくらい臭い」運転手に会ったことがあると告白。「耐えられないの。息ができない」というほどで、「雨が降ってたから窓も開けられない。これは無理だと思って降りることにした」と明かした。また、目的地を言っても道案内を求めてくる運転手の対処法について