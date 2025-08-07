犬がみせてくれる無防備な姿 1.仰向けで寝る 犬が仰向けで寝るのは、最も無防備な姿のひとつです。お腹は急所でもあるため、信頼していない相手の前で簡単に見せることはありません。 もしも、初対面の人の前で仰向けになる犬がいたとしたら、よほど人が好きで、警戒心が少なく育てられてきたのでしょう。 ドッグランや公園の芝生の上で、リラックスした表情で仰向けに寝ている犬の姿を見ることがあります。そこが安心できて