7日（木）、バンテリンドームナゴヤでのウエスタン・リーグ、対オリックス戦。中日の先発投手は涌井秀章、対するオリックスの先発投手は山口廉王。1回表、涌井は一死二塁から来田涼斗・大城滉二・茶野篤政の3連続適時打で3点を奪われる。中日は先制を許してしまう。打線は1回裏、二死一塁から、中田翔の適時二塁打で1点を返す。1対3とする。2回表、涌井は二死二塁から、元謙太の適時打で1点を奪われる。1対4となる。6