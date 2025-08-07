アイベックスエアラインズは、制服をリニューアルし、10月1日から着用を開始する。きょう8月7日、仙台空港でお披露目した。現行の2代目制服は2024年4月から着用しており、約11年半ぶりの刷新となる。コンセプトは「Sustainability」「Culture」「Community」「Challenge」で、環境に配慮したほか、拠点である宮城・仙台の地域色を打ち出し、おもてなしの心や次世代へ向けてチャレンジする姿を表現した。デザイナーは日本毛織の池内