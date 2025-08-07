ラグビーのリーグワンの年間表彰式で、MVPに選ばれたBL東京のモウンガ＝6月、東京都内ラグビーのリーグワン1部、BL東京は7日、2季連続リーグ最優秀選手（MVP）に輝いたSOリッチー・モウンガ（31）が2025〜26年シーズン限りで退団すると発表した。来年7月から母国のニュージーランド協会と契約し、27年ワールドカップ（W杯）に向けて同国代表「オールブラックス」復帰が可能となる。世界的な司令塔のモウンガは23年にBL東京入り