札幌市のドラッグストアの駐車場で８月６日、車が爆発し男女２人がけがをした事故で、車内にあったスプレー缶から出たガスに、何らかの原因で引火して爆発したことが新たにわかりました。６日、駐車場で起きた爆発事故。車の屋根の部分がめくれ上がるなど、衝撃の大きさがうかがえます。この車内から見つかったのが―（百瀬記者）「車の前には冷却スプレーと書かれたスプレー缶が置いてあります」爆発の原