今日は二十四節気の「立秋」暦の上では秋ですが、厳しい暑さが続いています。明日の県内は広く雨の一日となり、薩摩・大隅地方では雷を伴う激しい雨に注意が必要です。種子島・屋久島地方は昼前まで雨や雷雨、午後は曇り空に。奄美地方は晴れ間があるものの、夜はにわか雨の可能性があります。気温は鹿児島で29℃、奄美で33℃と蒸し暑い。週末から来週にかけて、曇りや雨が続く見込みです。（詳しくは動画をご覧ください）