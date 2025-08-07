オンラインカジノで賭博をしたとして書類送検されたグローバルボーイズグループ「JO1」の鶴房汐恩メンバー(24)が、略式起訴されました。賭博の罪で略式起訴されたのは、グローバルボーイズグループ「JO1」の鶴房汐恩メンバー(24)です。警視庁によりますと、鶴房メンバーは去年5月から6月ごろにかけて、日本国内から海外のオンラインカジノサイトに接続して、ルーレット賭博をした疑いで今年6月に書類送検されました。鶴房メンバー