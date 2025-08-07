ＦＣ東京は７日、ＭＦ西堂久俊（２４）がＪ２山口へ期限付き移籍することが決定したと発表した。期間は来年１月末まで。契約により期限付き移籍期間中にＦＣ東京と対戦する全ての公式戦に出場できない。西堂はＦＣ東京を通じ「ＦＣ東京で、なかなかチームの力になれず悔しい気持ちでいっぱいです。それでも温かい声をかけていただいたファン・サポーターのみなさまには心から感謝しています。自分の価値を示すために、全力で戦