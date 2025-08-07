日米地位協定改定を訴えるジェーンさん＝６日、東京都千代田区の衆院第１議員会館戦後８０年を迎えながらも米兵犯罪が繰り返されていることを巡り、日米地位協定の改定を訴える集会が６日、東京都千代田区の衆院第１議員会館で開かれた。米兵から性暴力を受けた女性は「戦争が終わったのにもかかわらず日本では米軍による犯罪が起きており、戦争が続いているようだ。日本政府は被害者の側に立って地位協定改定に取り組んでほしい