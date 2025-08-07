ＤｅＮＡは７日、牧秀悟内野手が左ＭＰ関節尺側側副靭帯（じんたい）修復術の手術を行ったと発表した。今後はリハビリ組に合流する。今季は９３試合に出場し打率２割７分７厘、１６本塁打４９打点。牧は球団を通じ「手術をすることを決めました。シーズン中の手術なので迷いはありましたが、これを機に自分を見直せるいい時間になると思います。自分の限界を作らず、成長した姿をお見せできるようにリハビリ頑張ります！引き