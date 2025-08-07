日本気象協会は「2025年のお盆期間(8月8日(金)〜18日(月))の高速道路への気象影響予測」を発表しました。8日(金)から11日(月)にかけては、九州から関東を中心に大雨となるおそれがあり、沿岸部を中心に風が強まる可能性もあります。12日(火)から13日(水)にかけては、北日本の日本海側を中心に雨が強まるでしょう。お盆期間中に車で移動される方は、安全運転を心がけてください。お盆期間中の高速道路への気象影響予測日本気象協会