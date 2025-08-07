陸渾湖国家湿地公園で抱卵中のコサギ。（鄭州＝新華社配信／石亜博）【新華社鄭州8月7日】中国河南省洛陽市嵩県の陸渾湖国家湿地公園でこのほど、ボランティアチームが人工巣の交換作業を行った。チームのリーダーを務める党政強（とう・せいきょう）さんによると、毎年4月から6月は鳥の繁殖期。ふ化したひなが成長するまで2カ月ほど待ち、8月から10月末にかけて巣の点検と補充するという。陸渾湖国家湿地公園は、渡り鳥の