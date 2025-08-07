夏休み真っ盛りですね！夏の海外旅行を控えて胸を躍らせる一方、多くの人が頭を悩ませるのが「お金」のことですよね。「総額どれくらいかかる？」「現金はいくら必要？」「両替はどこでするのがお得？」「カードの手数料は？」「カードは安全？」……考え始めるとキリがありません。今回、デジタルバンク「みんなの銀行」で働く海外旅行好きの銀行員たちが集まり、「海外旅行中のお金のこと」について語り合う座談会を開催しました