忘れ物防止のため、我が家の娘はよく玄関のドアにメモを貼っています。付箋（ふせん）だと湿度の高い日などは剥がれ落ちてしまうこともあるため、マグネットピンチにメモを挟んで貼っているのですが、必要がなくなってもそのまま貼りっぱなしになっていることがしばしば。家族を見ていると、どうやらピンチ式だと両手が空いていないとメモを外せないため、億劫（おっくう）な様子。なにかいい手はないかな……と思っていたとこ