「私にとって、愛猫は我が子同然。だからこそ、義父があんなものを愛猫に食べさせていることを知って驚きましたし、激しい怒りがこみ上げてきました」そう話す平田愛実さん（仮名・35歳）は、夫の両親と同居中。愛猫ミミちゃんをかわいがる義父母の姿を微笑ましく思っていましたが、義父の衝撃的なスキンシップの仕方を知り、愛猫の守り方を考えるようになりました。◆義母が脳出血で倒れて、義父母との同居がスタート愛実さん