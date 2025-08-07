プロ野球・ロッテは7日、石川柊太投手の登録を抹消しました。石川投手は今季14試合に登板し、4勝5敗、防御率4.79をマーク。前日のソフトバンク戦では毎イニングヒットを与えてしまい、3回に近藤健介選手に2点タイムリーで先制点を与えてしまいます。さらに5回にはソフトバンク打線につかまります。先頭を見逃し三振に仕留めるも牧原大成選手に2ランホームランを被弾。さらに2アウトから2連打浴び、野村勇選手に3ランホームランを与