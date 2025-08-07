NPB（日本野球機構）は7日の公示を発表。DeNAは4選手の入れ替えを行いました。登録されたのは吉野光樹投手と筒香嘉智選手です。3年目右腕の吉野投手は、7日の広島戦に先発予定。今季4月30日のヤクルト戦で先発して以来の1軍登板です。筒香選手は、今季42試合で打率.174、6本塁打の成績。7月7日に抹消されて以来、1か月ぶりの1軍再昇格です。登録抹消されたのは颯投手と松尾汐恩選手です。松尾選手は今季59試合の出場で打率.237の成